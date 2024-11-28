كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع بحلول التعاملات المسائية الأربعاء بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28-11-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4183 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3660 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3138 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2440 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1743 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 130102 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29280 جنيه.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.80 % إلى نحو 2654 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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