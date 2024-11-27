انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.45 % إلى مستوى 29846 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.39 % وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 56.77 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 24.88 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 81.66 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.18 % إلى مستوى 30323 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.











