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صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الثلاثاء

03:10 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.18 % إلى مستوى 30323 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 54.08 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 57.29 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 111.37 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.42% إلى مستوى 30270 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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