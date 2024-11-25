البترول: الالتزام بمبادئ الصحة المهنية ذات أهمية لجذب الاستثمارات

كتبت- دينا كرم:

قال كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إن ثقافة الالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تعد جزء أصيل من منظومة عمل قطاع البترول المصرى، وجاري حاليا العمل على تأصيلها في كافة أوجه العمل البترولي.

جاء ذلك، خلال كلمته عن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العاشر لمؤسسة ايجبت "أويل أند جاز".

وأشار بدوي، إلى أنه حرص على تكليف وكيل أول للوزارة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بهدف التأكيد على أهمية وأولوية سلامة العاملين فى مواقع العمل البترولى المختلفة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

وأضاف بدوى، أن هذه الثقافة تعد أهمية قصوى لجذب الاستثمارات، حيث تبث رسالة تأكيد أن قطاع البترول المصرى يمتلك بيئة عمل واستثمار آمنة.

وأكد بدوي، على دعمه للعاملين بالسلامة المهنية في التدخل السريع لوقف أى ممارسات قد تسبب الضرر لسلامة العاملين والبيئة.