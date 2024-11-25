"بيبسي" ترفع أسعار أحد منتجاتها بالأسواق بدءا من 7 ديسمبر

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن شركة بيبسي رفعت أسعار بعض منتجها بيبسي "الزجاجة البلاستيك الصغيرة"، بقيمة جنيهين وذلك اعتبارا من السبت 7 ديسمبر.

وبحسب منشور الشركة والتي حصل مصراوي على نسخة منه، فإن الشركة رفعت سعر بيبسي"بلاستيك" 250 ملي، إلى 9.50 جنيه، مقابل 7.50 جنيه قبل الزيادة، بارتفاع جنيهين.

ورفعت الشركة سعر بيبسي بلاستيك 330 ملي إلى 11.50 جنيه، مقابل 9.50 جنيه، بارتفاع جنيهين.