تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت شحن الموبايل



كتب- علاء حجاج:



قال مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أسعار كروت شحن الرصيد للمحمول لم تشهد أي زيادة في السوق المحلية.

أوضح المصدر لمصراوي أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يوفر نفس الرصيد السابق بقيمة 70 جنيهًا.

وأشار المصدر إلى أن دراسة الجهاز الحالية بشأن تحريك أسعار خدمات الاتصالات لا تتضمن أي توجه لزيادة أسعار كروت شحن الرصيد.

وكانت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى زعمت أنه تم زيادة أسعار كروت الشحن بنسب وصلت ل 15%.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اعلن موافقته مبدئياً لدراسة طلب شركات المحمول بتحريك أسعار خدمات الاتصالات، إلا أنه لم يقر زيادتها أو ينتهي من الدراسة بعد.

وكانت شركات المحمول قد طلبت من تنظيم الاتصالات تحريك أسعار خدمات الاتصالات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء الأمر الذي أثر على هامش ربحهم بحسب زعمهم.