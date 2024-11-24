سعر الذهب يتراجع في بداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب 5 جنيهات اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2514 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3232 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3770 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4309 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.74 % إلى نحو 2716 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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