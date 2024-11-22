فرصة للاستثمار.. هل يحقق الذهب رقم قياسي جديد؟

كتبت- أمنية عاصم:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 50 جنيه للجرام مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس، لذلك يري خبراء ذهب تحدثوا لـ "مصراوي"، أن الوقت الحالي مواتي للشراء والاستثمار في الذهب؛ بسبب وجود عدة عوامل تدفع الأسعار العالمية للصعود.

وشهد سعر الذهب صعود خلال أسبوعًا حيث سعر الذهب عيار 21 زاد بنحو 207 جنيه، وسعر الذهب عيار 24 ارتفع بنحو 237 جنيه، وسعر الذهب عيار 18 ارتفع بنحو 177 جنيه، وسعر الذهب عيار 14 صعد بنحو 138 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بنحو 1656 خلال أسبوع.

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن الوقت الحالي مناسب للشراء والاستثمار في الذهب؛ نظرًا لأن المؤشرات التى نشهدها -خاصة العالمية - تشير إلى استمرارية الأسعار في الصعود.

وأضاف ميلاد، أن سعر الذهب العالمي تجاوز حاليًا 2700 دولار للأونصة الواحدة مرة أخري؛ بما دفع الأسعار المحلية للصعود حيث سعر الذهب عيار 21 يسجل 3775 جنيه الآن.

وتابع أن وصول سعر الذهب عيار 21 لـ 4000 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة لا نستطيع حسمها؛ نظرًا أن تحركات السعرية للمعدن الأصفر تعتمد على التأثر بالأحداث والتصعيدات الجيويسياسية، مؤكدًا أن زيادة التصاعد في منطقة الشرق الأوسط أو بين روسيا وأوكرنيا تؤدي إلى مزيد من الارتفاعات.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، أن الوقت الحالي جيد للشراء والاستثمار في الذهب حيث أنه ينصح المستثمرين للشراء منذ هبوط الذهب على مدار الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الفرصة مازالت مواتية للشراء.

واستكمل نجيب، أن العوامل المحلية مازالت تلقي بظلالها على أسعار الذهب المحلي إلا أن تأثيرها طفيف مقارنة بالتحركات العالمية لأسعار الذهب.