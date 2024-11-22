البترول تبحث مع شركة "الإمارات" تعزيز التعاون في السوق المصري

كتب- أحمد والي:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي الشامسي، المدير العام لشركة الإمارات للبترول (إمارات)، والوفد المرافق له، الذي ضم محمد جمعة بن شرف، المدير العام لشركة إمارات مصر للمنتجات البترولية، وعددًا من كبار مسؤولي الشركة.

ووفق بيان صادر عن وزارة البترول اليوم الجمعة، استعرض المهندس علي الشامسي خلال اللقاء نموذج عمل شركة "إمارات مصر" في إدارة وتشغيل شبكة محطات نموذجية لخدمة وتموين السيارات بالوقود، إضافة إلى تقديم خدمات تموين الطائرات بالوقود في عدد من المطارات المصرية.

وأكد مسؤولو الشركة تطلعهم لتعزيز التعاون مع قطاع البترول المصري، مشيرين إلى الإمكانيات الواعدة التي يحملها السوق المصري في مجال تسويق وتوزيع الوقود وإنشاء محطات الخدمة. وأوضحوا أن التطور العمراني الكبير، وشبكة الطرق الحديثة، وإنشاء المدن الجديدة توفر فرصًا استثمارية مشجعة للشركة لتوسيع شبكة محطاتها وخدماتها.

وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لبحث سبل التعاون واستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، وإنشاء محطات خدمة متطورة لتموين السيارات بالوقود، بما يدعم تعزيز الشراكة بين الجانبين في السوق المصري.