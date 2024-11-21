خبراء يتوقعون عودة EGX 30 للصعود بعد انتهاء اكتتاب المصرف المتحد

كتبت- أمنية عاصم:

توقع خبراء أسواق المال ارتداد المؤشر الرئيسي EGX 30- أكبر 30 شركة أو بنك في سوق المال- نحو الصعود مرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انتهاء فترة الاكتتاب الخاص بالمصرف المتحد حيث تعد مستوى المقاومة الرئيسي 31 ألف نقطة بينما مستوى الدعم عند 29800 نقطة.

وتوقع حسام الغايش، خبير أسواق المال، لمصراوي، أن تظل تحركات المؤشر الرئيسي EGX 30 في نطاق عرضي بين 29800 نقطة و31 ألف نقطة حتى 25 نوفمبر ثم سيعاود الصعود؛ نظرًا لانتهاء الاكتتاب الخاص لطرح المصرف المتحد الذي ساهم في سحب السيولة المالية من السوق.

وأوضح أنه في حال كسر المؤشر الرئيسي EGX30 مستوى 29800 نقطة- التي تعد نقطة دعم قوي- سيحدث ذلك تراجعات بصورة حده.

نصيحة للمستثمرين

ونصح الغايش المستثمرين بالخروج في حال كسر المؤشر الرئيسي تلك النقطة نحو الهبوط تجنبًا لتحقيق خسائر أكبر في مقابل أنه في حال تجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 31 ألف نقطة سيفتح المجال لتحقيق مكاسب جديدة.

وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من الاكتتاب ستبدأ السيولة المالية في العودة بشكل تدريجي إلى السوق؛ مما سيؤثر بشكل إيجابي على السوق المحلية ويدفعه نحو الصعود مرة أخرى.

وأكد الغايش أن تمكن المؤشر الرئيسي EGX 30 من تجاوز مستوى 31 ألف نقطة -والثبات فوقها- يأهله نحو الارتفاع نحو مستويات 31700 نقطة ثم 32400 نقطة.

وأضاف أنه في حال الفشل المؤشر الرئيسي في تجاوز هذه المقاومة سيبقى السوق في نطاق عرضي مع احتمالية استمرار الضغوط البيعية.

واتفق حسام عيد، خبير أسواق المال، مع الرأي السابق، حول ارتداد المؤشر الرئيسي نحو الصعود مرة أخرى على المدى القريب مدعومًا بنتائج الأعمال الجيدة لأغلب الشركات المدرجة في البورصة والتي تم الإعلان عنها خلال الآونة الماضية.

جني الأرباح وراء انخفاض المؤشر

وأضاف عيد أن تلك النتائج الجيدة دفعت بعض المؤسسات نحو الشراء بدءًا من جلسة أمس وذلك بعد مرحلة جني أرباح بما تسبب في هبوط المؤشر الرئيسي EGX 30 بنحو 1000 نقطة على مدار 5 جلسات الماضية.

وأوضح أن طرح المصرف المتحد للاكتتاب يعد من ضمن أسباب الهبوط التي يشهدها السوق حاليًا؛ نظرًا أن المتعاملين يقوموا بالبيع لتوفير سيولة مالية للاكتتاب خاصة من قِبل المؤسسات.





