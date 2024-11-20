ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البطاطس والباذنجان والملوخية والخيار البلدي، والبصل الاحمر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض والكوسة والجوافة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

البطاطس بين 11 جنيهات و19 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

البصل الأحمر بين 9 جنيه و13 جنيه، بارتفاع جنيه.

البصل الأبيض بين 15 و19 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 5 جنيهات و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و 13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 10 جنيهات، و 13 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الخيار الصوب بين 10 و12 جنيها، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 6 و11 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 25 جنيها.

جوافة بين 5 و20 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيها.

برتقال بلدي بين 6 و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 10 و20 جنيها.











