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ارتفاع أسعار الحديد و الأسمنت بالأسواق اليوم الاربعاء ( موقع رسمي)

10:48 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

أسعار الحديد

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد والاسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38511.02 جنيه، بزيادة 195.97 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40158.2 جنيه، بزيادة 389.44 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2942.03 جنيه، بزيادة 125.44 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد
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