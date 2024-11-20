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سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية التعاملات الصباحية

10:40 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب 8 جنيهات في ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2462 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3165 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3693 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلي 4220 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29540 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15 % إلى نحو 2628 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا

سعر الذهب الذهب عيار 14 عيار 18 عيار 21
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