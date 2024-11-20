كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-11-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية أمس الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب الثلاثاء في مصر، استقر بحلول التعاملات المسائية ، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-11-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4220 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3693 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3165 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2462 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1758 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 131257 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغت 29540 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.65 % إلى نحو 2629 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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