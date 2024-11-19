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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر

03:17 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4201 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4247 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3716 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3185 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29729 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة السعر الاسترشادي للذهب
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