عودة لتحقيق المكاسب.. لماذا قفزت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات؟

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد فترة من الهدوء، وتحركات طفيفة بين الصعود والهبوط، وزاد الجرام بنحو 72 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، "لمصراوي"، إن هذه القفزة التي شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر، جاءت نتيجة عودة الارتفاعات العالمية مرة أخرى، مع تأثر الأسواق بالأحداث الجارية مثل الحرب في أوكرانيا وغيرها من التوترات السياسية.

وأضاف ميلاد أن الانخفاض المؤقت في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، جاء نتيجة نجاح ترامب في الانتخابات، لكن هذا الانخفاض لم يعكس أي تغيرات جوهرية على أرض الواقع.

وأوضح ميلاد، أن المعدن الأصفر سيظل قويا وملاذا امنا، كما توقع أن يكون هناك مزيد من الارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، بأن القفزة في أسعار الذهب تعود إلى زيادة الطلب العالمي، وهو ما أدى لارتفاع البورصات العالمية.

وأضاف نجيب "لمصراوي"، أن البورصة العالمية بدأت تشهد حركة ملحوظة في الأسعار، مما أثر بشكل مباشر على السوق المحلية.

وأشار نجيب، إلى أن الذهب قد يواصل الارتفاع في الفترة المقبلة، حيث ذكر أن الأسعار في بداية الشهر الماضي بلغت حوالي 3850 جنيهًا، بينما الآن وصلت الي 3685 جنيه، مقتربا لمستوى 3700 جنيها، ما يشير إلى احتمالية استمرار الارتفاع.

وبحسب نجيب، ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3685 جنيها للجرام، وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3158 جنيهات للجرام، وصعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2457 جنيها للجرام، وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4211 جنيها للجرام، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29480 جنيها.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84 % إلى نحو 2634 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.