خبراء يناقشون تأمين مراكز البيانات والبيئة السحابية ضمن مؤتمر AIDC

كتب- علاء حجاج:

ناقش الخبراء المشاركون في جلسة "مراكز البيانات: التكنولوجيا الجديدة والأمن والاتجاهات العالمية والإقليمية"، التي أدارها بارت ستيوارت، المدير العام لشركة WB Engineers & Consultants، سبل تأمين مراكز البيانات والأنظمة السحابية خلال فعاليات مؤتمر AIDC 2024.

وتنعقد فعاليات المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال ديموس كيرياكو، مدير العمليات ونائب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Wingu Africa Group، إن عدد مراكز البيانات في العالم يشهد نموًا ملحوظًا.

أوضح أن منطقة شمال إفريقيا تختلف عن باقي القارة، مما يدفع نحو توسع كبير في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويستدعي إعادة تأهيل البنية التحتية لمراكز البيانات الحالية لتلبية احتياجات إنتاج الطاقة.

وأشار كيرياكو إلى أن تصميم مراكز البيانات بشكل جيد يعد خطوة حاسمة سواء من حيث أنظمة الطاقة أو البنية التحتية أو البيئة السحابية.

وفي السياق ذاته، قال مات أونيل، المؤسس المشارك لشركة 5O Consulting، إن التطور المستمر في تأمين البيانات أصبح ضرورة في ظل نقلها عبر أنظمة الحوسبة السحابية.

أضاف أن الأنظمة الحديثة تمكّن من تحديد مواطن الضعف باستخدام تقنيات تشفير متطورة، حيث توفر مستويات مختلفة من التشفير لمواجهة التحديات الكمية التي ستبرز مع التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وشدد أونيل على أهمية تأمين أعمال مراكز البيانات بشكل مستمر في ظل التقدم في تقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، وذكر أن تحديات الأمن السيبراني تختلف من دولة إلى أخرى، مما يدعو إلى زيادة أدوات التأمين السحابية وتحديد الأدوار المطلوبة لكل جهة معنية.

وتحدث أونيل أيضًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي كعامل مزدوج على عمليات التشفير، حيث يمكن أن يسهم في اختراقها، لكنه في الوقت نفسه يوفر آليات حماية متطورة. وأكد على أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي ليصبح قادرًا على استخدام تقنيات مثل بصمات الوجه والصوت، التي أصبحت تحتاج إلى تحديثات للحفاظ على فعاليتها.

من جهته، أوضح نبيل بدوي، مدير عام البيانات والسحابة الهجينة بشركة HPE، أن مراكز البيانات توفر فرصًا كبيرة للتنمية، مما يجعل تأمينها على نطاق واسع أمرًا ضروريًا.