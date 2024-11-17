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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 17 نوفمبر

03:23 م الأحد 17 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4058 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4118 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3603 جنيهات ويصل عيار 18 إلى نحو 3088 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28824 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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