اللون الأحمر يكسو مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.67% إلى مستوى 31252 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.19% .

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 49.81 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 15.70 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 65.51 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.09% إلى مستوى 31462 نقطة، بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.