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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن والبيض واللحوم

01:39 م الأحد 17 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض واللحوم والزيت، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأحد ( موقع رسمي)

69 جنيها لكيلو البلطي..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور الأحد

10 جنيهات لكيلو الملوخية..أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض اسعار اللحوم والزيت والجبن الأبيض في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار اللحوم
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