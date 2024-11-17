10 جنيهات لكيلو الملوخية..أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

البطاطس بين 8 جنيهات و18 جنيها.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و14 جنيها.

البصل الأبيض بين 15 و20 جنيهًا.

الكوسة بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و 12 جنيهًا.

الملوخية سجلت 10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 11 و15 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 25 جنيها.

جوافة بين 10 و20 جنيها.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيها.

برتقال بلدي بين 7 و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 و18 جنيها.