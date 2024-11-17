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انخفاض اسعار اللحوم والزيت والجبن الأبيض في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

10:37 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

أسعار اللحوم

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار اللحوم، والفول، والزيت، والدواجن، والمسلي الصناعي، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عددا من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.51 جنيه، بتراجع 87 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 61.68 جنيه، بتراجع 2.05 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.2 جنيه، بتراجع 66 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 94.59 جنيه، بتراجع 5.23 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.9 جنيه، بزيادة 17 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.04 جنيه، بتراجع 36 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 66.19 جنيه، بتراجع 23 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.58 جنيه.

لتر زيت الذرة: 112.05 جنيه، بتراجع 4.34 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 412.67 جنيه، بتراجع 5.78 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.58 جنيه، بتراجع 2.95 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.58 جنيه، بتراجع 52 قرشا.

كيلو الفول السائب: 45.28 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 117.08 جنيه، بتراجع 4.21 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 249.48 جنيه، بزيادة 2.1 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.85 جنيه، بزيادة 35 قرشا.

كيلو المسلي الصناعي: 110.19 جنيه، بتراجع 9.75 جنيه.

اسعار اللحوم الزيت الجبن الأبيض أسعار السلع
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