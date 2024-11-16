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انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:24 ص السبت 16 نوفمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الاسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36571.43 جنيه، بتراجع 1564.6 جنيه.

سعر طن حديد عز : 39212.5 جنيه، بتراجع 484.06 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2975 جنيه، بزيادة 78.43 جنيه.

أسعار الحديد أسعار الحديد والأسمنت أسعار الأسمنت
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