سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات ببداية تعاملات الجمعة، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2370 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3048 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3555 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4063 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.05% إلى نحو 2563 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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