إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

10:21 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

أسعار الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات ببداية تعاملات الجمعة، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 2370 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3048 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3555 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4063 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.05% إلى نحو 2563 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟
برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. طقس الـ48 ساعة المقبلة