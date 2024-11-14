الذهب يخسر 90 جنيها بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

سجل سعر الذهب تراجعا بنحو 20 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية الخميس للمرة الثالثة على مدار اليوم، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

وعمق الذهب خسائره إلى نحو 90 جنيها بحلول التعاملات المسائية اليوم بشكل مفاجئ بفعل تراجع سعر الذهب عالميا وزيادة قوة الدولار.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2366 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3042 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3550 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4057 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.69% إلى نحو 2555 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب