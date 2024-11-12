كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، واصل سعره في الهبوط بحلول التعاملات المسائية أمس.

يذكر أن سعر الذهب الاثنين، واصل هبوطه بحلول التعاملات المسائية، وهبط الجرام نحو 55 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

ووصل إجمالي خسارة جرام الذهب على مدار أمس نحو 85 جنيها، إذ انخفض من مستوى 3750 جنيها بنهاية تعاملات أول أمس الأحد.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4192 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3668 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3144 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2445 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1746 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 130368 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29340 جنيه.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.93 % إلى نحو 2633 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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