تراجع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب 15 جنيها بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2500 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3214 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3750 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4286 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

كان سعر الذهب عالميًا تراجع بنهاية تعاملات الجمعة الماضية بنسبة 0.81 % إلى نحو 2685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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