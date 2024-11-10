سعر الذهب يتراجع ببداية التعاملات الصباحية اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب 5 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2497 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3210 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3745 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4280 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 29960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.81 % إلى نحو 2685 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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