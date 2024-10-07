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صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

03:20 م الإثنين 07 أكتوبر 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.32% عند مستوى 31820 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

واستطاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تجاوز مستوى 32 ألف نقطة خلال جلسة اليوم ليسجل أعلى قيمة للمؤشر - خلال جلسة اليوم- عند مستوى 32184 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 28 مليار جنيه ليغلق بقيمة 2.249 تريليون جنيه مقابل 2.221 تريليون جنيه خلال جلسة الخميس الماضي.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 609.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 325.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 283.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة مؤشر EGX70
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