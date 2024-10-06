انخفاض عجز الموازنة 1.54% من الناتج المحلي خلال شهرين

كتبت- منال المصري:

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية، انخفاضا في عجز الموازنة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري- يوليو وأغسطس- بنسبة 1.54% مقارنةً بـ 2.74% من نفس الفترة من العام السابق، بدعم زيادة الايرادات وتراجع المصروفات.

وارتفع الفائض الأولي- بعد استبعاد عبء الفوائد من إجمالي المصروفات- خلال أول شهرين من العام المالي 2024-2025 إلى 0.29% مقارنة بـ 0.06% بنفس الفترة من العام 2023-2024، وفق التقرير الشهري.

يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وتراجع عجز الميزان الكلي إلى نحو 263.1 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي 2024-2025 من نحو 383.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وتستهدف مصر تحقيق عجز موازنة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وفائض أولي 3.5%، وفق بيانات الموازنة العام للدولة.

ويأتي تحسن العجز خلال أول شهرين من العام المالي الجاري بعد أن تراجعت تكلفة أعباء فوائد الدين بنحو 20.2% خلال أول شهرين، بفضل تنوع مصادر التمويل.

كما ارتفعت إيرادات الدولة 42.1% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري على أساس سنوي بفضل نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 50.7%، وتدفقات صفقة رأس الحكمة.

وتراجع إجمالي المصروفات العامة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 5.8% على أساس سنوي بعد أن وضعت الدولة حدًا أقصى للإنفاق الاستثماري.