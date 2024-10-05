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سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

01:29 م السبت 05 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب 5 جنيهات بمنتصف التعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2390 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3073 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3585 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4097 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 28680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09 % إلى نحو 2654 دولار اللأونصة، خلال منتصف التعاملات (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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