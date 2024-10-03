49 مليار جنيه مكاسب.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات اليوم

كتبت - أمنية عاصم:

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.24% عند مستوى 31720 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.51% وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.62%.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 49 مليار جنيه ليغلق على 2.221 تريليون جنيه مقابل 2.172 تريليون جنيه خلال اغلاقات جلسة أمس الأربعاء.



وارتفعت أسهم 126 شركة وانخفضت أسهم 47 شركة بينما لم تتغير أسهم 39 شركة، وفق بيانات البورصة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 19.96 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 89.36 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 109.3 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد انخفض بنسبة 1.67% عند مستوى 31866 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.







