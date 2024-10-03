خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والذهب يواصل الهبوط

كتبت - أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد والأسمنت، والبيض خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر اللحوم بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الهبوط خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

زيادة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

تعرف على سعر البلطي والكابوريا اليوم الخميس في سوق العبور

ارتفاع أسعار اللحوم والعدس اليوم الخميس (موقع رسمي)

سعر الذهب يواصل الانخفاض خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع الطماطم مجددا.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس