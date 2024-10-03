إعلان

BBC

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:25 ص الخميس 03 أكتوبر 2024

أسعار البيض

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 177.23 جنيه، بزيادة 2.89 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 177.24 جنيه، بزيادة 4.25 جنيه.



أسعار البيض كرتونة البيض البلدي أسعار كرتونة البيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لميس نجم الخبيرة المصرفية مستشاراً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

إعلان

إعلان