النفط يهبط عالميا بنحو 5%.. فما سر الهبوط الكبير؟

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5% في السوق العالمي مع بداية تعاملات هذا الأسبوع، اليوم الاثنين، وذلك بعد أن تجنبت الضربات الإسرائيلية منشآت النفط في إيران، مما أثار احتمال تخفيف الأعمال العدائية في المنطقة.

وبحسب موقع "Investing"، تم تداول خام برنت دون 73 دولارًا للبرميل وكان خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 68 دولارًا بعد تقليص بعض الخسائر، متراجعين بنسبة تقترب من 5% خلال تعاملات اليوم.

وضربت الطائرات الإسرائيلية أهدافًا عسكرية في جميع أنحاء إيران يوم السبت الماضي، تنفيذًا لتعهدها بالرد على وابـل الصواريخ الذي أطلقته إيران في بداية الشهر.

وتجنبت الضربة الإسرائيلية البنية التحتية للنفط والمنشآت النووية والمدنية، بما يتماشى مع طلب من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي غضون ذلك، خفض سيتي بنك توقعاته لسعر خام برنت، مشيرًا إلى انخفاض المخاطر الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.