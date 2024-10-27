تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 27 أكتوبر

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4269 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4283 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3748 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3212 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29984 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.