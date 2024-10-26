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سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت

10:09 ص السبت 26 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب ببداية التعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2490 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3202 جنيهات للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 4269 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 29880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42 % إلى نحو 2747 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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