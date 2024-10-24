تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2493 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3205 جنيهات للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 21 نحو 3740 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 4274 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 29920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.67% إلى نحو 2733 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب