إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب يقفز بمنتصف التعاملات

01:30 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يسجل رقما قياسيا خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء ( موقع رسمي)

تراجع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الأرز وتراجع الزيت.. أسعار السلع الأساسية اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات الأربعاء

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار الحديد الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
توقعات بقفزة جديدة.. هل الوقت أصبح مناسبا لشراء الذهب بعد وصوله لرقم قياسي؟

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

حوار محمود حميدة وعرض أثر الأشباح.. تعرف على فعاليات "الجونة السينمائي" اليوم الجمعة
ارتدوا الملابس الخريفية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة