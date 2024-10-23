خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب يقفز بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يسجل رقما قياسيا خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء ( موقع رسمي)

تراجع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الأرز وتراجع الزيت.. أسعار السلع الأساسية اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات الأربعاء