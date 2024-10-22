سعر الذهب يواصل الصعود بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2486 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3197 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4262 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29840 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2737 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، بنسبة 0.65%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب