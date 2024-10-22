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خريطة الأسعار اليوم: تراجع أسعار الدواجن والبيض وارتفاع الذهب

03:03 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يعاود الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء ( موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

انخفاض اللحوم والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم (موقع رسمي)

تراجع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

قفزة في سعر الذهب منتصف تعاملات الثلاثاء

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض
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