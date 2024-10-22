شركات النقل الذكي تدرس زيادة الأسعار بنسبة تصل لـ 30%

كتب- علاء حجاج:

قالت مصادر بشركات النقل الذكي، إنها تدرس زيادة أسعار خدماتها بنسب تتراوح بين 25 و 30%، وذلك على أثر زيادة أسعار البنزين والغاز الطبيعي للسيارات.

وقالت مصادر في شركتين للنقل الذكي، أن ارتفاع سعر البنزين يؤثر بشكل مباشر على أرباح السائقين وبشكل غير مباشر على تكاليف التشغيل الخاصة بهم من ارتفاع في تكاليف الصيانة وقطع الغيار، وبالتالي لابد من زيادة أسعار خدمات الشركات ليتمكن السائقين من الحفاظ على ربحيتهم.

وأوضحت المصادر أن السائقين مواطنين وبالتالي يواجهوا الزيادات الناتجة عن رفع أسعار البنزين كمستهلكين فضلا عن الأثر المباشر على تكاليف تشغيل سياراتهم.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الجمعة الماضية.

وبحسب بيان اللجنة، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.

وكانت اسعار تعريفة التاكسي الابيض في محافظة القاهرة قد ارتفعت لتصبح كالتالي:

- 10 ونصف جنيهًا لفتح العداد ويشمل 1 كيلو متر.

- 2 جنيه لكل 1 كيلو متر.

- 23 جنيه سعة الانتظار وتزداد بواقع 11 ونصف جنيهًا لكل ساعة إضافية.