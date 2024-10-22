تراجع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والفلفل والخيار، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 11 و19 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البطاطس: تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأبيض: يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 5 و12 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 6 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 7 و15 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا،بتراجع 4 جنيهات.

الملوخية: تتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 12 جنيها و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح بين 5 و12 جنيها .

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.