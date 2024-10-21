إعلان

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الاثنين

04:19 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.1% إلى مستوى 30445 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.07 % وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 3.42 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 14.93 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 18 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 2.04 % إلى مستوى 29528 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية EGX30
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تآكل الطبقة المتوسطة.. درجتان وظيفيتان في مصر فقط من متوسطي الدخل وفقا للإسكان

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

طلبان رئيسيان.. ماذا يعني توجيه السيسي بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد؟
قريباً.. برنامج عمرة شامل للمصريين دون الحاجة إلى شركات السياحة
* رئيس لجنة الخطة والموازنة: أتوقع علاوة وزيادة أجور للموظفين قريبا
أسعار وأماكن.. وزير الإسكان يعلن تفاصيل الطرح الجديد لـ"سكن لكل المصريين 5"