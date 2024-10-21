ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.1% إلى مستوى 30445 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.07 % وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 3.42 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 14.93 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 18 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 2.04 % إلى مستوى 29528 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.