إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدواجن والذهب يقفز بمنتصف التعاملات

03:07 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

أسعار اللحوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والبيض، والدواجن، والأسمنت خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، و أسعار الذهب تقفز خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع كبير في أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد و ارتفاع الأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

انخفاض الطماطم والكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والفول وانخفاض الجبن الأبيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

خريطة الأسعار اليوم أسعار اللحوم أسعار البيض أسعار الدواجن أسعار السمك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

قريباً.. برنامج عمرة شامل للمصريين دون الحاجة إلى شركات السياحة
* رئيس لجنة الخطة والموازنة: أتوقع علاوة وزيادة أجور للموظفين قريبا
أسعار وأماكن.. وزير الإسكان يعلن تفاصيل الطرح الجديد لـ"سكن لكل المصريين 5"