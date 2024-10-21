خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدواجن والذهب يقفز بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والبيض، والدواجن، والأسمنت خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، و أسعار الذهب تقفز خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع كبير في أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد و ارتفاع الأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

انخفاض الطماطم والكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والفول وانخفاض الجبن الأبيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين