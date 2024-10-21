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قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

01:31 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 30 جنيها، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3197 جنيهات للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 3730 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 29840 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49% إلى نحو 2735 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف تعاملات الاثنين، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوى: من هنا

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