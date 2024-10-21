انخفاض الطماطم والكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع أسعار الطماطم والبصل والباذنجان، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 12 و 19 جنيهًا، بتراجع 4 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأبيض: يتراوح بين 15 و23 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 11 جنيهات و 15 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الملوخية: تتراوح بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب: يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي: يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 6 و9 جنيهات .

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.