سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات ، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2467 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3171 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3700 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4228 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب عند 29600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20 % إلى نحو 2727 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، ببداية التعاملات ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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