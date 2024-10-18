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يستخدم في تدفئة المزارع.. شعبة الدواجن الأسعار ستتأثر بشكل كبير بزيادة السولار

12:09 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن ستتأثر بشكل كبير بزيادة أسعار السولار.

وأوضح السيد، أنه مع دخول فصل الشتاء الذي يشهد استخدام السولار في تدفئة المزارع مع برودة الطقس، وهو ما سيرفع أسعار الدواجن.

وأشار السيد، إلى أن السولار يدخل كعامل أساسي في صناعة الأعلاف، والتي تمثل ونحو 70% من مستلزمات إنتاج الثروة الداجنة، وبالتالي سترتفع أسعار الأعلاف وهو ما يزيد سعر الدواجن.

وأضاف السيد أن نقل الدواجن من المزارع إلى المحلات يتم عن طريق عربات نقل تستخدم السولار، وهو ما سيرفع أسعار نقلها للمحلات.

وتابع السيد، أن حجم الزيادة سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من اليوم، للمرة الثالثةخلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 13.5 جنيه من 11.5 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه، قبل الزيادة.

عبد العزيز السيد شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية أسعار السولار أسعار الدواجن
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