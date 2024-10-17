مبيعات محلية تهبط بمؤشرات البورصة بختام آخر جلسات الأسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.31 % إلى مستوى 30143 نقطة، بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.28% وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 115.99 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 86.02 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 86.02 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.13% عند مستوى 30545 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.